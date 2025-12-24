Já são conhecidos os números sorteados da Lotaria Popular

Já são conhecidos os principais prémios da 52.ª extração da Lotaria Popular Extraordinária, realizada no dia 24 de Dezembro de 2025.

O 1.º prémio saiu ao número 64 402, com um valor global de 100 mil euros, correspondente à 4.ª fração sorteada. As restantes frações do mesmo número são premiadas com 10 mil euros cada.

O 2.º prémio foi atribuído ao número 28 218, no valor de 10 mil euros, cabendo 5 mil euros à fração sorteada. Já o 3.º prémio saiu ao número 78 076, com um prémio total de 7.500 euros, sendo 4 mil euros destinados à fração contemplada.

Quanto ao 4.º prémio, o número sorteado foi o 08 471, com um valor global de 5 mil euros, dos quais 2.880 euros correspondem à fração sorteada.

A informação divulgada não dispensa a consulta da lista oficial de prémios.

A próxima extração será a 53.ª Lotaria Popular Extraordinária de 2025, designada de “Fim de Ano”, marcada para o dia 30 de Dezembro, data em que “anda a roda”. O 1.º prémio desta extração será de 150 mil euros no total das seis frações, cabendo 100 mil euros à fração sorteada.