Conheça os condicionamentos no trânsito devido à 66.ª Volta à Cidade do Funchal

A realização da 66.ª Volta à Cidade do Funchal, a 'São Silvestre', marcada para este domingo, vai obrigar a alterações significativas na circulação rodoviária no centro da cidade entre as 15h30 e as 21 horas.

Segundo o edital publicado pela Câmara Municipal do Funchal, as restrições serão implementadas de forma faseada ao longo da tarde, acompanhando o desenrolar das várias provas de atletismo programadas.

As primeiras alterações entram em vigor às 15h30, com o encerramento da Avenida Dr. Sá Carneiro entre a Rotunda Harvey Foster e a Rotunda Dr. Sá Carneiro, para a realização das provas em cadeira de rodas e Sub-10. Durante este período, será permitida a entrada no parque de estacionamento da Praça CR7, mas a saída ficará condicionada à coordenação da PSP.

A partir das 16h40, com o início das provas Sub-12 e Sub-14, o condicionamento estende-se à Rotunda Dr. Sá Carneiro, Túnel Dr. Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (entre a Rotunda Dr. Sá Carneiro e a Praça da Autonomia), Largo dos Varadouros e vias de trânsito sul da Avenida Arriaga.

Pelas 17 horas, para a Marcha da Saúde e Prova Sub-16, fecha a Praça da Autonomia e várias artérias na zona este da cidade, incluindo a Rua dos Profetas, Rua D. Carlos I e Rua 5 de Outubro.

O encerramento mais abrangente ocorre às 18 horas, com a prova principal - a Volta à Cidade do Funchal - que implica o fecho de dezenas de ruas no centro histórico, incluindo a Avenida Arriaga, Rua dos Ferreiros, Praça do Município e Avenida Zarco.

As carreiras de autocarro sofrerão alterações significativas. Entre as 16h40 e as 21 horas, os autocarros provenientes da zona oeste circularão apenas até à Rotunda do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara, podendo fazer término na Avenida do Infante ou na Rua Dr. Brito Câmara.

As carreiras da zona norte terão de fazer inversão de marcha na Ponte de Santa Emília a partir das 17 horas, enquanto as da zona este serão encaminhadas para a Rua Dr. Pestana Júnior.

A Câmara recomenda aos utilizadores a consulta prévia dos horários e percursos alternativos no site https://siga.madeira.gov.pt/.

Estacionamento proibido desde as 12 horas

O estacionamento fica proibido a partir das 12h00 em vários arruamentos centrais, incluindo Avenida Dr. Sá Carneiro, Avenida do Mar, Rua dos Ferreiros, Praça do Município e Avenida Arriaga. Os veículos estacionados irregularmente poderão ser removidos por reboque.

Os parques de estacionamento das Galerias de São Lourenço e Marina Shopping estarão acessíveis até às 18 horas, ficando depois condicionados.

Praças de táxis desactivadas

Várias praças de táxis estarão desactivadas durante o evento, incluindo as da Avenida Dr. Sá Carneiro (a partir das 15h30), Avenida do Mar (16h40), Praça do Município e Avenida Arriaga (18 horas).

Alternativas de circulação

Como alternativa, os condutores deverão utilizar a Avenida Luís de Camões ou a Avenida do Infante no sentido oeste-este, e a Via 25 de Abril no sentido este-oeste. O acesso ao Porto do Funchal faz-se pela Rua Carvalho Araújo ou pelo túnel de ligação.

A Câmara Municipal agradece a compreensão dos condutores e solicita o cumprimento da sinalização e instruções da PSP. Mais informações estão disponíveis em https://infomobilidade.funchal.pt/.