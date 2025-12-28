São Silvestre do Funchal junta 7 mil atletas este domingo

A 66.ª Volta à Cidade do Funchal, a tradicional Corrida de São Silvestre madeirense, realiza-se este domingo, 28 de Dezembro, com a participação de cerca de sete mil atletas, uma organização da Associação de Atletismo da Madeira.

O programa integra seis partidas, com provas para vários escalões etários e uma prova inclusiva. A competição arranca às 16h30, com a corrida destinada a atletas em cadeira de rodas, seguindo-se as provas jovens e a Marcha da Saúde. A prova principal, com 5,85 quilómetros e um percurso renovado, tem início marcado para as 18h30, já sob a iluminação natalícia da cidade. A partida e a meta situam-se na Avenida Dr. Sá Carneiro, junto à discoteca Vespas. A entrega de prémios está agendada para as 19h30.

A realização do evento implica condicionamentos significativos ao trânsito no Funchal ao longo da tarde. As primeiras restrições entraram em vigor cerca das 16h00 na Avenida Dr. Sá Carneiro, alargando-se progressivamente à Avenida do Mar, Praça da Autonomia e a várias artérias do centro da cidade. A partir das 18 horas, com a prova principal, estarão encerradas dezenas de ruas no centro histórico, incluindo a Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Praça do Município e zonas envolventes.