Objecto não identificado observado nos céus da Madeira gera curiosidade
Um objecto não identificado foi avistado ao final da tarde deste sábado, 27 de Dezembro, nos céus da Madeira, despertando a atenção da população.
Ao DIÁRIO chegou o vídeo de Beatriz Pestana, captado na zona da Praia Formosa, que mostra o fenómeno visível durante alguns instantes.
Conforme mostram as imagens, o objecto apresentava um rasto luminoso no céu, levando algumas pessoas a associar a um meteorito. No entanto, até ao momento, não existe qualquer confirmação oficial sobre a natureza do fenómeno observado.
