 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Objecto não identificado observado nos céus da Madeira gera curiosidade

None
Beatriz Pestana

Um objecto não identificado foi avistado ao final da tarde deste sábado, 27 de Dezembro, nos céus da Madeira, despertando a atenção da população.

Ao DIÁRIO chegou o vídeo de Beatriz Pestana, captado na zona da Praia Formosa, que mostra o fenómeno visível durante alguns instantes.

Conforme mostram as imagens, o objecto apresentava um rasto luminoso no céu, levando algumas pessoas a associar a um meteorito. No entanto, até ao momento, não existe qualquer confirmação oficial sobre a natureza do fenómeno observado.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo