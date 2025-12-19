Noite do Mercado anima Santana

Tem lugar esta sexta-feira, 19 de Dezembro, a tradicional Noite do Mercado do Município de Santana.

A festividade decorre na Praça da Cidade, nos Paços do Concelho, e conta com um cartaz recheado de animação.

A noite começou com o espectáculo de rua 'Gramoclowning - Novo Circo', a cargo do Teatro Bolo do Caco.

Pelas 19 horas e até às 22 há actividades com as 'Amigas da Pequenada' na Aldeia Natal.

À mesma hora, pelas 19 horas, actuam os Amigos da Gaita e logo depois, às 20, é a vez do Coro Infantil 'Pequenos Avessos'.

Às 21 horas, o Grupo de Cantares Camponeses da Casa do Povo de São Roque do Faial animam a festa, seguindo-se o Grupos do Clube de Música da EBS/PE/C Bispo D. Manuel F. Cabral, às 22 horas.

A Noite do Mercado de Santana prossegue com os C'azoada /23 horas) e o DJ Vitor Freitas (0 horas).