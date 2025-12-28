Volta à Cidade do Funchal realiza-se hoje com 7 mil participantes

A 66.ª Volta à Cidade do Funchal, a mítica Corrida de São Silvestre madeirense, realiza-se este domingo, 28 de Dezembro, com um total de sete mil participantes.

O evento desportivo, a cargo da Associação de Atletismo da Madeira, tem seis partidas, a principal tem início marcado para as 18h30, decorrendo já sob a iluminação das luzes de Natal da cidade. O percurso apresenta algumas alterações face a edições anteriores, mas mantém a distância habitual. A partida e a chegada acontecem na Avenida Sá Carneiro.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dará o tiro de partida da corrida.

Para além da corrida principal, o programa integra outras provas ao longo da tarde. Às 15 horas realiza-se a prova destinada a atletas em cadeira de rodas, seguindo-se as competições para os escalões etários mais jovens, que contam com centenas de crianças inscritas. Às 17h30 terá lugar uma marcha, entre a zona da partida e a Praça da Autonomia, destinada a participantes que optem por não correr.

A edição deste ano não conta com atletas estrangeiros nem provenientes do continente português, pelo que todos os participantes são madeirenses.

Outras iniciativas que marcam este que é o tricentésimo sexagésimo terceiro dia do ano, em que faltam três dias para o fim de 2025:

- 13 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar na Igreja Matriz da Ribeira Brava para a sessão de lançamento do livro da autoria de Carlos Ramos, intitulado 'O decorador da alma – histórias do homem que transforma espaços em emoções';

- 15 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai assistir à Eucaristia de Encerramento do Ano Jubilar 'Peregrinos de Esperança' na Sé do Funchal;

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o seu Concerto de Fim de Ano, com a participação especial do maestro Gianluca Marciano e da solista Martina Filjak, noTeatro Municipal Baltazar Dias.

Principais acontecimentos registados a 28 de Dezembro:

1836 - Espanha reconhece a independência do México.

1895 - Os irmãos Lumiére promovem, nas caves do Grand Café de Paris, a primeira sessão de cinema.

1897 - Estreia-se, em Paris, a peça "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand.

1908 - Sismo de Messina, seguido de maremoto, atinge a Sicília e o sul de Itália, causando cerca de 100 mil mortos.

1938 - Fundação da Associação de Voleibol de Lisboa, presidida por José Morgado Rosa.

1942 - Holocausto. A Gestapo e os oficiais SS de Adolf Hitler lançam o processo de esterilização de mulheres, no campo de extermínio de Birkenau.

1942 - II Guerra Mundial. A aviação japonesa ataca Calcutá, na Índia.

1946 - A França declara a lei marcial no Vietname, oito dias depois da proclamação de guerra de Ho Chi Minh à potência colonial.

1968 - Um ataque israelita ao aeroporto de Beirute, Líbano, destrói 12 aviões árabes.

1970 - O Tribunal Militar espanhol condena à morte seis separatistas bascos.

1973 - O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, Prémio Nobel da Literatura em 1970, publica "O Arquipélago de Gulag", denúncia do sistema prisional da URSS.

1974 - Guerrilheiros da Nicarágua invadem a embaixada dos Estados Unidos em Manágua, na Nicarágua.

1978 - Várias greves contra a política do Xá da Pérsia paralisam a economia iraniana.

1983 - Em Lisboa, no edifício da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, é inaugurada a primeira central telefónica digital europeia para ligações internacionais.

1987 - A inflação brasileira atinge o máximo de sempre - 365,96 por cento.

1989 - Vaclav Havel toma posse como Presidente da Checoslováquia e Alexander Dubcek, líder da Primavera de Praga, em 1968, é eleito presidente do Parlamento.

1989 - Elementos da antiga polícia secreta da Roménia entregam as armas, no termo do prazo concedido pela Junta de Salvação Nacional.

1992 - O Presidente brasileiro Fernando Collor de Mello, 43 anos, acusado de corrupção e tráfico de influências, demite-se do cargo. É substituído por Itamar Franco.

1993 - O Banco de Espanha anuncia a suspensão imediata de funções do conselho de administração do Banco Espanhol de Crédito (Banesto), "ao abrigo da Lei de disciplina e intervenção das entidades de crédito". O novo conselho de administração do Banesto, nomeado pelo Banco de Espanha, será presidido por Alfredo Saenz Abad, vice-presidente do Banco Bilbao Viscaya (BBV), em substituição de Mário Conde.

2003 - A Coreia do Norte anuncia que aceita participar, no início de 2004, numa nova ronda de conversações sobre o seu programa nuclear.

2003 - A equipa da Agência Internacional de Energia Atómica, chefiada pelo seu director-geral, Mohamed ElBaradei, começa uma inspeção sem precedentes na Líbia, com a cooperação de Tripoli.

2004 - É confirmada a vitória do líder da oposição ucraniana, Viktor Iuchtchenko, com 51,99% dos votos, na repetição das eleições Presidenciais de dia 26.

2005 - É colocado em órbita o primeiro satélite experimental do sistema europeu de navegação Galileu, lançado do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, Giove A.

2006 - São aprovados o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.

2006 - Ataques contra comandos da polícia, esquadras e autocarros no Rio de Janeiro, Brasil, causam 18 mortos e 22 feridos.

2006 - O governo de transição da Somália decreta o estado de emergência no país. As tropas governamentais tomam Mogadíscio, a capital, que estava sob controlo das milícias islâmicas.

2007 - O Braço da Al-Qaida no Magrebe islâmico, reivindica as mortes de vários militares mauritanos durante ataques a quartéis isolados, na noite de quarta para quinta-feira, numa gravação áudio divulgada pela cadeia de televisão Al-Arabiya.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto do Governo que estabelece o aumento do salário mínimo nacional para 557 euros, em 2017.

2019 - Uma explosão de um carro num posto de controlo de estrada em Mogadíscio, capital da Somália, provoca centenas de mortos e feridos. A Somália vive em estado de conflito e caos desde 1991, quando foi derrubado o ditador Mohamed Siad Barré, o que deixou o país sem governo efetivo e nas mãos de milícias islamitas e senhores da guerra.

2020 - Os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia aprovam por unanimidade a aplicação provisória do novo acordo entre o bloco europeu e Reino Unido a partir de 01 de janeiro de 2021.

2020 - Uma das principais ativistas dos direitos das mulheres na Arábia Saudita Loujain al-Hathloul é condenada a seis anos de prisão, ao abrigo de uma lei antiterrorismo "vaga e ampla".

Pensamento do dia: