Valor arrecadado com livro de Carlos Ramos reverte para a Liga contra o Cancro
Carlos Ramos escreveu um livro que conta com um cariz solidário. O valor do livro 'Decorador da Alma' vai reverter na íntegra para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Ricardo Sousa frisou a força de Carlos Ramos, que venceu um cancro e recusou ser definido pela doença.
A sessão de lançamento do livro 'O Decorador da Alma - histórias do homem que transforma espaços em emoções' da autoria de Carlos Ramos decorre na Igreja Matriz da Ribeira Brava.
O presidente do núcleo da Madeira da Liga afirmou que Carlos Ramos pensa com cuidado cada detalhe e reconhece o coração grande de quem sabe o que é sofrer. O livro é "um convite à reflexão", disse Ricardo Sousa.
O donativo para a Liga trará mais esperança a quem se encontra em fase de tratamento ou recuperação.
O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava desafiou o decorador a criar uma nova loja precisamente na Ribeira Brava. Jorge Santos recordou histórias juntamente com Carlos Santos.
Já Nelson Rodrigues, ilustrador da obra, afirma que o seu trabalho foi interpretar as palavras e criar um diálogo com os fotógrafos que contribuíram para o livro.
O encontro entre texto e imagens levou a que o livro fosse parte integrante da narrativa.