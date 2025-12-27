Faleceu Carlos Cardoso, antigo treinador do Nacional e do União da Madeira
O antigo treinador do Nacional e União da Madeira, Carlos Cardoso – orientou a equipa alvinegra entre 1980 e 1983 e o União entre 1986 e 1988 - morreu hoje, aos 80 anos, anunciou a Câmara Municipal de Setúbal.
Nascido em Setúbal, a 29 de Dezembro de 1944, Carlos Cardoso foi internacional A por duas vezes e a sua ligação ao Vitória de Setúbal, o seu clube do coração, durou mais de quatro décadas como jogador, treinador e adjunto.
Na sua carreira como treinador, passou 10 anos no Vitória de Setúbal, além de orientar Barreirense, Nacional, União da Madeira, O Elvas, Lusitano de Évora, Benfica e Castelo Branco e Juventude de Évora.