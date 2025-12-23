Carlos Daniel, Madsen e Samu Silva entre os melhores do mês da Liga Portugal 2 Meu Super

O CS Marítimo vê três jogadores reconhecidos pela sua prestação ao longo do mês de Novembro, na Liga Portugal 2 Meu Super.

Carlos Daniel recebeu o prémio de Médio do Mês. "Mais do que o momento individual, quero realçar o coletivo e agradecer aos meus companheiros por me terem ajudado a conquistar este prémio", disse, acrescentando que "os golos ajudaram-me a ganhar este prémio e, quando a fase é positiva, as qualidades individuais evidenciam-se. Ainda assim, não podemos deixar de destacar o trabalho colectivo que nos tem levado ao êxito".

Já Noah Madsen, que distinguido como Defesa do mês, afirma que "é bom receber estes prémios, mas o mais importante é que ganhemos jogos e que continuemos a trabalhar bem". "Estou muito feliz por receber este prémio. É a primeira vez e espero que não seja a última”, afirmou o dinamarquês.

Por fim, o melhor Guarda-Redes do mês foi Samu Silva. “Estou muito feliz, como nos meses anteriores, mas, tal como disse nas outras vezes, o mérito não é só meu, mas também de toda a equipa e, por isso, dedico-lhes este prémio”, referiu o guardião dos insulares que completou assim o 'hat trick'. “Agradeço o grande trabalho dos meus companheiros de defesa, que ajudam a que o meu trabalho se evidencie mais”, concluiu o guardião.