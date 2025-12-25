Carlos André Gomes deixa apelo à união em mensagem de Natal

O presidente do Club Sport Marítimo deixou, neste Dia de Natal, uma mensagem dirigida a toda a família maritimista marcada por apelo à união e palavras de gratidão.

Carlos André Gomes refere o clube é feito de gente que "sabe lutar, de um povo resiliente, com uma identidade forte e um orgulho inabalável", sendo essa capacidade de superação que define o CS Marítimo. "A nossa luta será sempre até ao fim, com coragem, determinação e paixão em tudo o que fazemos. Mais do que nunca, apelo à união de todos os maritimistas, porque juntos somos, verdadeiramente, mais fortes."

O trabalho da Direcção é apresentado como incansável, assente em "responsabilidade, dedicação e transparência", com o objectivo de "defender os interesses do clube e trilhar, de forma sustentada, o caminho do sucesso. Este trabalho diário, muitas vezes invisível, tem sido fundamental para as conquistas alcançadas."

A mensagem destaca também o momento vivido pela equipa principal de futebol, que, segundo Carlos André Gomes, tem demonstrado em campo "todo o talento, compromisso e ambição", que orgulha a todos.

"Mas este orgulho estende-se também a todos aqueles que levam o símbolo do Leão do Almirante no peito, seja no futebol ou nas modalidades, destacando a importância do ecletismo no Marítimo", diz.

A Direcção reafirma o compromisso de continuar com "ambição, seriedade e paixão", com o objectivo de, explica, "engrandecer o Marítimo, honrar a sua história e corresponder à confiança da nossa massa associativa."

A mensagem termina com uma saudação dirigida aos sócios, funcionários, colaboradores, Colégio do Marítimo, Fundação Marítimo Centenário, falanges de apoio e delegações, bem como a todos os que vivem o clube diariamente, deixando votos de um Feliz Natal e de um Ano Novo com vitórias, alegrias e esperança renovada.

"Que o espírito de Natal nos fortaleça enquanto família e que o Ano Novo traga novas vitórias, alegrias e renovada esperança ao nosso Clube, mantendo-nos sempre unidos", termina.