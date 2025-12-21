Agressor perdoado pela mulher livra-se da justiça

A manchete desta edição de 21 de Dezembro de 2025 revela que Mulher perdoa agressor e caso não será julgado. Acrescentamos que "as imagens do bombeiro de Machico a bater na mulher na presença do filho de 9 anos, captadas em vídeo, chocaram o País no passado mês de Agosto". Leia tudo na página 5.

Porque estamos no Natal, Políticos revelam que prendas vão dar na 'Festa'. Fique, pois a saber que "por detrás de discursos formais e declarações institucionais, governantes e autarcas contam o que vão oferecer aos familiares e amigos, mas há também quem deixe alguns recados", referimos temática natalícia que poderá nas páginas 8 e 9.

Outro tema é que o Governo Regional pede à República para recuar na nova regra do subsídio de mobilidade. Tema para ler na página 4.

Em mais 'Geração do Futuro' conheça mais um. Bartender do Curral das Freiras é hoje referência na mixologia é o título da matéria que poderá ler nas páginas 2 e 3.

Por fim, e já a pensa a médio prazo e para o ano que vem, Summer Opening antecipa datas e faz edição de 2026 mais cedo. Para ler na página 33.

Neste que é o primeiro dia de Inverno, desejamos-lhe uma leitura aconchegante junto dos seus e no calor do seu lar.