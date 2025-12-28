Susana Caldeira assume desafio de escrever biografia de Carlos Ramos

Susana Caldeira, autora do livro biográfico de Carlos Ramos, afirmou que escrever o livro foi um exercício de respeito, pois trabalhou com uma vida e tudo o que ela tem.

A sessão de lançamento do livro 'O Decorador da Alma - histórias do homem que transforma espaços em emoções' da autoria de Carlos Ramos decorre na Igreja Matriz da Ribeira Brava.

A autora assumiu que lhe foram entregues fragmentos da vida de Carlos Ramos, com episódios que nem sempre "vinham inteiros".

"Este livro não podia ser cronológico, tinha de ser fiel", disse.

Susana Caldeira espera que quem leia o livro encontre a vida de Carlos Ramos de forma humilde.

Já Nelson Rodrigues, ilustrador da obra, afirma que o seu trabalho foi interpretar as palavras e criar um diálogo com os fotógrafos que contribuíram para o livro.

O encontro entre texto e imagens levou a que o livro fosse parte integrante da narrativa.