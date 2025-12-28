Carlos Ramos assume-se como 'Decorador da Alma'

Carlos Ramos assumiu que o dia de hoje ficará para sempre na sua memória. A apresentação do seu livro biográfico na Igreja da Ribeira Brava é o regresso às origens, com o seu lançamento na decoração. "Sou um Decorador da da Alma", assumiu, dizendo que o que constrói é feito com amor, entrega e respeito pela alma de quem sente e vive nos espaços que transforma.

A sessão de lançamento do livro 'O Decorador da Alma - histórias do homem que transforma espaços em emoções' da autoria de Carlos Ramos decorre na Igreja Matriz da Ribeira Brava. Rubina Leal e Miguel Albuquerque marcam presença na cerimónia.

Um acto de gratidão e de reconhecimento. É dessa forma que descreve a escolha de local para apresentação do seu livro.

Num discurso marcado pelos agradecimentos, disse saber nunca conseguir retribuir aquilo que família e amigos representam para ele.

"Acredito que tudo que damos na vida, a vida devolve-nos em igual intensidade", terminou.