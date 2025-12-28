Tempo é a matéria do livro de Carlos Manuel Ramos

Graça Alves afiança que o livro escrito por Carlos Manuel Ramos mostra o homem e o decorador. "A vida tem gente dentro", frisou na apresentação da obra.

A sessão de lançamento do livro 'O Decorador da Alma - histórias do homem que transforma espaços em emoções' da autoria de Carlos Ramos decorre na Igreja Matriz da Ribeira Brava.

O livro está dividido em oito partes, começando pela infância e passando pela intenção de ir mais longe. Lembra também quem o ajudou a ser quem é. Um dos capítulos é denominado 'Travessia' numa alusão à sua luta contra o cancro e a fé no futuro. A palavra tempo aparece mais de 60 vezes, apresentando-se como a matéria deste livro.