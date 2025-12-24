20 ocorrências marcaram a Noite do Mercado no Funchal

A Noite do Mercado do Funchal, realizada na última madrugada, registou um total de 20 ocorrências tipificadas como emergência pré-hospitalar, no âmbito do Posto de Coordenação de Eventos da Noite do Mercado 2025, segundo as informações fornecidas ao DIÁRIO pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, também detentor do pelouro da Protecção Civil e Bombeiros.

De acordo com o balanço oficial, foram registadas nove situações de intoxicação alcoólica, seis casos de doença súbita, duas quedas, um atropelamento, uma lavagem ocular e um corte.

No total, 13 ocorrências resultaram no transporte das vítimas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Relativamente ao atropelamento, a vítima foi um jovem de 19 anos, atropelado cerca das 20h10, na Avenida do Infante, no Funchal. A ocorrência mobilizou a Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três operacionais e uma viatura.

O jovem apresentava uma fratura num membro inferior e foi transportado para o serviço de urgência.

Quanto à situação do corte, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados às 1h37 da madrugada para socorrer um homem de 66 anos, vítima de uma queda na via pública, na Avenida do Mar. A vítima apresentava um corte profundo no lábio, recebeu assistência no local e foi posteriormente encaminhada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A autarquia destaca que o dispositivo de segurança e emergência permitiu dar resposta célere às ocorrências registadas durante a realização do evento.