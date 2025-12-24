Noite do Mercado do Funchal gerou 17,5 toneladas de lixo

A Noite do Mercado do Funchal gerou mais lixo do que o ano passado. Num balanço realizado, esta manhã, junto ao Mercado dos Lavradores, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, deu conta que foram recolhidas 17,5 toneladas de resíduos ao passo que em 2024 esse número ficou-se pelas 14,6 toneladas.

Ao jornalistas, o autarca disse que destas 17,5 toneladas, quatro toneladas dizem respeito a resíduos "onde a separação foi um acto cívico".

"Todo o trabalho das nossas equipas fica facilitado com a postura e o comportamento cívico dos nossos cidadãos", referiu Jorge Carvalho, deixando uma nota de reconhecimento aos funcionários que conseguiram deixar na manhã desta quarta-feira o Funchal de 'cara limpa'.

Devemos enaltecer o trabalho das nossas equipas, desta quase centena e meia de pessoas que a partir das 4 horas da manhã se empenharam para que a cidade acordasse completamente normalizada. Queria deixar aqui esta nota de reconhecimento a todos os profissionais. Sem esse trabalho não era possível hoje estarmos aqui com a normalidade que todos nós conhecemos" Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Os serviços de limpeza da Autarquia instalaram cerca de 156 contentores para recolha de resíduos, e as equipas entraram em serviço às 6 horas de hoje, com 140 funcionários do Departamento de Ambiente, apoiados por 25 viaturas, para proceder às operações de limpeza.

Sem registo de ocorrências significativas

A Noite do Mercado finalizou, no que concerne ao trabalho de segurança, sem ocorrências significativas. Jorge Carvalho informou que "apesar de termos tido uma multidão, tudo ocorreu com a maior das normalidades"

Estiveram em prontidão as corporações de Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa. A estes operacionais acresce mais 81 elementos da PSP, que estiveram no terreno, bem como 10 elementos da Polícia Marítima e quatro elementos do Serviço Municipal da Protecção Civil. No total foram 153 efectivos e 16 veículos.