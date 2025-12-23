Desfrutar ao máximo da Noite do Mercado

Chegou, por fim, a Noite do Mercado no Funchal. Neste 'Explicador' reunimos um conjunto de informações para que desfrute, ao máximo, deste que é um dos mais emblemáticos eventos da quadra natalícia na Região Autónoma da Madeira.

Desde a manhã deste dia 23 de Dezembro que a zona envolvente do Mercado dos Lavradores está animada. Inicialmente com a venda de frutas, ramagens e flores, para guarnecer as mesas, presépios e casas nesta quadra natalícia. Segundo a reportagem do DIÁRIO, na manhã desta terça-feira, as tangerinas lideraram as compras.

A azáfama começou cedo, mas prolonga-se noite dentro. Para além das barracas de comes e bebes, os estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços da baixa do Funchal têm autorização para horário de fecho alargado.

Horários alargados

No Largo do Phelps, Rua do Seminário, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua do Ribeirinho de Baixo, Rua Direita, Rua da Cadeia Velha, Rua do Visconde do Anadia, Largo do Pelourinho, Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro até à Ponte do Bettencourt, Rua Dom Carlos I, Larguinho da Feira, Rua da Boa Viagem, Rua Latino Coelho, Rua do Hospital Velho, Largo dos Lavradores, Largo Jaime Moniz, Rua do Acipreste, Largo das Torneiras, Rua dos Barreiros; os estabelecimentos podem encerrar até às 4 horas do dia 24.

Contudo, os comerciantes da Rua de Santa Maria, Rua da Boa Viagem, Rua dos Barreiros e travessas adjacentes terão de desactivar as duas esplanadas a partir das 23 horas, incluindo menus, guarda-sol e outros materiais existentes, ficando interdito qualquer tipo de ocupação do espaço público após este horário.

Numa nota enviada à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal deu, também, conta dos ajustes ao horário de funcionamento dos sanitários públicos, nestes dias de festa.

Horários de Funcionamento dos Sanitários Públicos

Largo da Restauração

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:30 e das 08:00 às 18:00

Jardim Municipal

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:30 e das 08:00 às 18:00

Parque Santa Catarina

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 08:00 às 18:00

Junto à Loja do Munícipe

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:00 e das 08:00 às 18:00

Almirante Reis

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:00 e das 08:00 às 18:00

Praça de Tenerife

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:00 e das 08:00 às 18:00

Limpeza e desmontagem

As informações partilhadas acima constam do edital que regulamenta a Noite do Mercado, que dita também que a desmontagem das estruturas (barracas) deve ser feita às 4 horas da madrugada. De resto, a Câmara do Funchal contratou 140 trabalhadores para a operação de limpeza da Noite do Mercado.

Alterações ao trânsito

Desde as 15 horas que a maioria das vias circundantes do Mercado dos Lavradores estão com circulação rodoviária encerrada. Várias são as alterações ao trânsito (com vias cortadas até à manhã de amanhã), transportes públicos e também ao estacionamento. Vários parques de estacionamento funcionam em horário alargado, com capacidade para cerca de 4.300 viaturas.

Animação

O momento mais esperado acontece daqui a uma hora, às 23 horas. Durante uma hora, até à meia-noite, a Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores volta a encher para os Cantares de Natal, a cargo da Confraria dos Cantares. Este e outros momentos contarão com transmissão em directo na RTP-Madeira e no canal Na Minha Terra TV.

Antes dos Cantares, seis grupos de música tradicional animam as diversas ruas adjacentes ao Mercado. Já depois da meia-noite, e até às 4 horas da madrugada, será o DJ Sil o responsável pela animação musical, no palco montado em frente ao Mercado dos Lavradores.

Comes e bebes

Relativamente à ocupação do espaço público, a Rua Dr. Fernão de Ornelas conta com 20 barracas, na Rua D. Carlos I e na Rua da Casa da Luz estão 15 barracas e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses são sete. A localização destes espaços pode ser consultada na plataforma online disponibilizada pela Câmara do Funchal, especialmente criada para esta Noite do Mercado 2025.

Plataforma online

À semelhança do que já aconteceu no ano passado, foi criada uma plataforma interactiva, que tem como principal objectivo “centralizar, integrar e disponibilizar informação geográfica, estatística e operacional, de forma clara, actualizada e acessível”. Este é um instrumento de apoio à gestão do evento em tempo real, promovendo a “eficiência, segurança, interoperabilidade e valorização da informação produzida pelo Município”.

A plataforma pode ser consultada em noitedomercado.funchal.pt

Segurança

E, por falar em segurança, esta é um dos focos na organização desta noite. Estão envolvidas diversas entidades, com a presença de corporações de Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa. A estes operacionais acresce mais 81 elementos da PSP, que estão no terreno, bem como 10 elementos da Polícia Marítima e quatro elementos do Serviço Municipal da Protecção Civil. No total são 153 efectivos e 16 veículos.