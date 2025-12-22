Tribunal Constitucional rejeita recurso de Rúben Aguiar e cantor pode passar o Natal na prisão

O Tribunal Constitucional decidiu não aceitar o recurso apresentado pelo cantor Rúben Aguiar contra a pena de seis anos de prisão efectiva a que foi condenado por tentativa de homicídio, na sequência de uma discussão ocorrida numa bomba de gasolina em Alcochete, a 18 de Abril de 2023.

Segundo informações avançadas pelo Correio da Manhã, ficam assim esgotadas todas as vias de recurso, obrigando o músico a cumprir a pena a que foi condenado. Rúben Aguiar encontra-se há cerca de dois anos em prisão domiciliária, mas poderá agora ser entregue de forma imediata a um estabelecimento prisional, o que significa que poderá passar já o Natal na prisão.

O advogado Pedro Nogueira Simões confirmou que irá requerer a execução imediata da decisão judicial. Em declarações, explicou que o Tribunal Constitucional foi claro ao rejeitar o recurso.

O Tribunal foi claro: não estavam em causa normas inconstitucionais, mas apenas a discordância do recorrente quanto à aplicação da lei e à valoração da prova, matéria que não pode ser reapreciada em sede constitucional Pedro Nogueira Simões

Nas mesmas declarações dadas ao Correio da Manhã, o advogado sublinhou, ainda, a gravidade dos factos dados como provados em julgamento.

Importa sublinhar que a pena de prisão não é um acto de vingança, mas a consequência jurídica de uma conduta dolosa grave, com intenção inequívoca de matar, devidamente comprovada em julgamento. Só através do cumprimento efectivo da pena poderá o arguido assumir a sua responsabilidade criminal Pedro Nogueira Simões

O cantor voltou a manifestar a sua discordância com a decisão judicial, afirmando que “a história está mal contada” e que foi “julgado em praça pública antes dos tribunais”.