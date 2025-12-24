 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Toldo de loja cai após Noite do Mercado no Funchal

None
Foto DR

Um toldo de uma loja localizada na Rua Fernão de Ornelas caiu na manhã desta quarta-feira após a realização da tradicional Noite do Mercado.

As causas da queda ainda são desconhecidas, não havendo registo de feridos.

Entretanto, a Câmara Municipal do Funchal esteve empenhada, nas últimas horas, com cerca de 140 funcionários do Departamento de Ambiente na limpeza da cidade, assegurando a reposição da normalidade após a festa.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo