Toldo de loja cai após Noite do Mercado no Funchal

Um toldo de uma loja localizada na Rua Fernão de Ornelas caiu na manhã desta quarta-feira após a realização da tradicional Noite do Mercado.

As causas da queda ainda são desconhecidas, não havendo registo de feridos.

Entretanto, a Câmara Municipal do Funchal esteve empenhada, nas últimas horas, com cerca de 140 funcionários do Departamento de Ambiente na limpeza da cidade, assegurando a reposição da normalidade após a festa.