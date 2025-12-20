Noite do Mercado de Machico entre tradição e modernidade

O Largo da Praça, em Machico, está a receber hoje muitos residentes e visitantes para uma Noite do Mercado que recorda o passado e as tradições e, ao mesmo tempo, celebra a modernidade e vida contemporânea.

O cartaz do evento é, obviamente, o principal atractivo na animação necessária para que muita gente possa estar, neste momento, a saborear comeres e beberes da quadra natalícia, ao mesmo tempo que houve música alusiva ao som e voz de alguns grupos de cantares e tocares.

A Noite do Mercado de Machico prolonga-se pela madrugada, ao som de dj e música contemporânea, convidando as pessoas a participarem.

Foto DR/CM Machico

As fotografias dos momentos da festa foram captadas pelo nosso repórter Rui Silva (Aspress).