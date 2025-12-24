Jovem atropelado na Avenida do Infante
Um jovem de 19 anos foi atropelado na noite desta terça-feira, 23 de Dezembro, na Avenida do Infante, na cidade do Funchal.
O acidente aconteceu pelas 20h10 e accionou a Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizou para o local três operacionais apoiados por uma viatura.
A vítima, que apresentava uma fractura num membro inferior, foi transportada às urgências do Hospital Central do Funchal.
