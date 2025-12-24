 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem atropelado na Avenida do Infante

None

Um jovem de 19 anos foi atropelado na noite desta terça-feira, 23 de Dezembro, na Avenida do Infante, na cidade do Funchal. 

O acidente aconteceu pelas 20h10 e accionou a Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizou para o local três operacionais apoiados por uma viatura. 

A vítima, que apresentava uma fractura num membro inferior, foi transportada às urgências do Hospital Central do Funchal. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo