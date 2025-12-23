Funchal convoca 140 trabalhadores para operação de limpeza da Noite do Mercado

A Câmara Municipal do Funchal montou uma operação especial de limpeza dada a realização, esta noite, da Noite do Mercado. Cerca de 140 funcionários foram convocados para manter a cidade limpa. Os funcionários do Departamento de Ambiente estarão a circular entre a população pelo centro da cidade para ir procedendo à recolha de papeleiras cheias, ou alguns resíduos que possam estar no chão.

A autarquia dá conta de que foram colocados cerca de 156 contentores distribuídos por toda a área envolvente às festividades da Noite do Mercado (54 embalões, 4 papelão, 4 vidrão e 94 de indiferenciado).

Estão convocados cerca de 140 trabalhadores entre eles, motoristas, cantoneiros de limpeza, encarregados e chefes de serviço e cerca de 25 viaturas (6 auto-varredouras, 6 viaturas de caixa aberta, 5 autotanques, 4 mini-carros de apoio e 4 viaturas de recolha de resíduos).

Já amanhã, dia 24 de Dezembro, os trabalhos de limpeza terão início às 6 horas, com as várias equipas distribuídas pelos vários pontos principais da cidade nomeadamente Rua Fernão de Ornelas, Rua Visconde Anadia, Avenida Arriaga, Avenida do Infante, Avenida do Mar, Avenida Sá Carneiro e Zona Velha.

A limpeza conta com a lavagem e desinfecção dos pontos de insalubridade e arruamentos junto ao Mercado dos Lavradores varredura dos resíduos e a recolha dos resíduos depositados nos contentores e papeleiras de toda a baixa do Funchal. As limpezas ao longo do dia irão estender-se por todo o centro da cidade do Funchal e estima-se estarem concluídas pelas 20 horas.

O horário de recolha de resíduos, no dia 24 será realizado normalmente com excepção da habitual recolha das 20 horas às 3 horas, que será antecipada para o período das 13 horas às 20 horas. Nos dias 25 e 26 de Dezembro não haverá recolha de resíduos, "pelo que solicita-se a todos os munícipes que nesses dias não coloquem resíduos na via pública".

Na nota enviada à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal dá ainda conta dos ajustes ao horário de funcionamento dos sanitários públicos, nestes dias de festa.

Horários de Funcionamento dos Sanitários Públicos

Largo da Restauração

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:30 e das 08:00 às 18:00

Jardim Municipal

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:30 e das 08:00 às 18:00

Parque Santa Catarina

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 08:00 às 18:00

Junto à Loja do Munícipe

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:00 e das 08:00 às 18:00

Almirante Reis

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:00 e das 08:00 às 18:00

Praça de Tenerife

23 de dezembro: 08:00 às 00:00

24 dezembro: 00:00 às 04:00 e das 08:00 às 18:00