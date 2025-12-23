Confira as alterações temporárias à circulação rodoviária no Funchal nesta Noite do Mercado

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Mobilidade e Trânsito, implementa um conjunto de alterações temporárias à circulação rodoviária e ao estacionamento no âmbito da tradicional Noite do Mercado.

As medidas, que visam garantir a segurança de peões e a fluidez do tráfego nas zonas com maior afluência, têm grande impacto na mobilidade na baixa da capital madeirense esta terça-feira, 23 de Dezembro.

A circulação rodoviária e o estacionamento na Rua Latino Coelho encontram-se interrompidos até às 16 horas de amanhã.

A Rua da Boa Viagem estará cortada ao trânsito e com estacionamento proibido até às 12 horas de 24 de Dezembro.

Será interrompida a circulação na Rua da Casa da Luz, Rua D. Carlos I a oeste da Rua Artur Sousa “Pinga”, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua do Ribeirinho de Baixo, Travessa da Infância e Rua do Ornelas a partir das 15 horas de hoje. A Travessa da Infância mantém circulação nos dois sentidos apenas para acesso ao Parque Insular. O condicionamento estará em vigor até às 7 horas de amanhã.

A partir das 15 horas desta terça-feira, haverá igualmente cortes na Rua dos Profetas, Rua Brigadeiro Oudinot, Ponte do Mercado, Rua da Infância, Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Carmo e vários arruamentos adjacentes até às 7 horas de amanhã. Mantêm-se excepções para transportes públicos, táxis, moradores e acessos específicos, nomeadamente aos parques de estacionamento autorizados e ao Hotel Porto Santa Maria. A Praça de Tenerife, Rua da Infância e Travessa da Infância funcionam nos dois sentidos para acesso ao Parque Insular e ao Centro Comercial Oudinot, sob coordenação policial.

Na noite de 23 para 24 de Dezembro, entre as 21 horas e as 5 da manhã, caso se verifique elevada afluência pedonal junto ao Mercadinho de Natal, na Placa Central, poderá ser interrompida a circulação no sentido norte entre a Avenida Zarco e a Rua de São Francisco, com encaminhamento alternativo pela Rua da Carreira e Rua de São Francisco.

Há condicionamentos e cortes temporários em vários segmentos entre a Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro, Avenida Zarco e vias conexas, com excepções para transportes públicos e acessos autorizados, especialmente durante a noite de maior afluência.

Transportes públicos

Nas zonas Oeste e Norte, a circulação mantém-se sem restrições horárias em troços da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua 5 de Outubro e Rua 31 de Janeiro, com terminais autorizados definidos. Na Zona Este, entre as 17 horas de 23 de Dezembro e as 7 de 24 de Dezembro, são previstos percursos alternativos, inversões de marcha e terminais temporários. Algumas paragens são desactivadas temporariamente e convertidas em praças de táxis ou reservadas a veículos de emergência. Os horários e percursos devem ser consultados nos canais oficiais.

Táxis

A praça da Rua Latino Coelho está desactivada até às 16 horas de 24 de Dezembro, e a da Rua da Casa da Luz entre as 15 horas de 23 de Dezembro e as 7 de 24. Existem locais alternativos devidamente sinalizados durante os períodos indicados.

Parques de estacionamento e acessos

O acesso ao Parque Espaço Insular passa a ser feito pela Travessa da Infância a partir das 15 horas de 23 de Dezembro, funcionando nos dois sentidos. O acesso aos parques do Centro Comerrcial Oudinot e Casa Santo António sofre ajustamentos ao longo da tarde e noite de 23 de Dezembro, com percursos definidos pela autoridade policial. O acesso ao Parque Almirante Reis faz-se pela Rua Bela de São Tiago a partir das 21 horas de 23 de Dezembro. O estacionamento na Rua da Infância fica proibido entre as 17 horas de hoje e as 7 horas de 24 de Dezembro, com excepções legais.

Alternativas de circulação

Os condutores são aconselhados a utilizar vias alternativas como a Via 25 de Abril, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Rua Marquês do Funchal, Praça do Município, Avenida Zarco, Avenida Arriaga, Avenida do Infante e Rua Dr. Brito Câmara, bem como os encaminhamentos temporários devidamente sinalizados.

A autarquia alerta que os horários e condicionamentos podem ser ajustados por razões de segurança e apela ao cumprimento da sinalização e das indicações da Polícia de Segurança Pública. Para informações atualizadas, estão disponíveis as plataformas municipais de mobilidade.

Confira na íntegra o edital do Departamento de Mobilidade e Trânsito da CMF