Cristiano Ronaldo compra casas de luxo numa ilha privada

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez adquiriram duas moradias de luxo no Mar Vermelho, numa ilha privada.

As casas estão integradas no 'The Red Sea Residences', desenhadas pelo arquitecto britânico Norman Foster, que fazem parte do complexo Nujuma, ilhas ao largo da Arábia Saudita. Este é um refúgio isolado, acessível apenas por barco fretado ou hidroavião.

O negócio está avaliado em 8 milhões de euros, Ronaldo adquiriu duas moradias em Nujuma: uma com três quartos para férias em família e uma segunda com dois quartos.

“O Mar Vermelho é um lugar verdadeiramente extraordinário. Desde a nossa primeira visita, a Georgina e eu sentimos uma ligação com a ilha e a sua beleza natural; é um lugar onde nos sentimos em paz. Agora que temos uma casa aqui, podemos desfrutar de tempo de qualidade em família com total privacidade e tranquilidade”, afirmou Cristiano Ronaldo, citado pelo Saudi Gazette.

“É um prazer dar as boas-vindas a Cristiano e Georgina à comunidade de The Red Sea Residences. A sua decisão de se tornarem proprietários aqui reflete o apelo do destino entre aqueles que procuram aventura, combinada com privacidade, luxo e natureza. Estamos ansiosos para os ajudar a descobrir tudo o que The Red Sea Residences tem para oferecer”, declarou John Pagano, CEO do Red Sea Global Group.