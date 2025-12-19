Noite do Mercado do Funchal conta com plataforma interactiva

A directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Isabel Brazão, apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a edição deste ano da Noite do Mercado, que acontece no próximo dia 23, um dos eventos mais esperados nesta quadra natalícia.

A abertura oficial da Noite do Mercado está agendada para as 19 horas de terça-feira, dia 23, na emblemática Rua Dr. Fernão de Ornelas. A animação musical vai ocorrer nas diversas ruas adjacentes ao Mercado dos Lavradores entre as 19 e as 23 horas, com a participação de seis grupos de música tradicional.

Os típicos cantares de Natal, que acontecem sempre na Praça do Peixe do Mercado, ficarão a cargo da Confraria dos Cantares a partir das 23 horas e até à meia-noite.

A partir da meia-noite até às 4 horas da madrugada, será o DJ Sil o responsável pela animação musical.

"A Noite do Mercado contará com diversas transmissões que permite levar a festa à diáspora e às pessoas que não possam estar presencialmente", disse a directora, acrescentando que existirá transmissões em director da RTP-Madeira e no canal Na Minha Terra TV.

Isabel Frazão referiu ainda que a Noite do Mercado será igualmente celebrada no Mercado da Penteada, onde haverá animação musical entre as 17 e as 19 horas, com a actuação do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

Relativamente à ocupação do espaço público deu conta que a Rua Dr. Fernão de Ornelas contará com 20 barracas, na Rua D. Carlos I e na Rua da Casa da Luz estarão 15 barracas e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses serão sete.

Na apresentação disse que foi criada uma plataforma interactiva, que tem como principal objectivo "centralizar, integrar e disponibilizar informação geográfica, estatística e operacional, de forma clara, actualizada e acessível." Esta será um instrumento de apoio à gestão do evento em tempo real, promovendo "eficiência, segurança, interoperabilidade e valorização da informação produzida pelo Município.

No que concerne à segurança, estarão envolvidas diversas entidades, com a presença de de corporações de Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa.

A estes operacionais acresce mais 81 elementos da PSP, que estarão no terreno, bem como 10 elementos da Polícia Marítima e quatro elementos do Serviço Municipal da Protecção Civil. No total serão 153 efectivos e 16 veículos.

Os serviços de limpeza da Autarquia irão instalar cerca de 156 contentores para recolha de resíduos, e as equipas entram em serviço às 6 horas do dia 24 de Dezembro, com 140 funcionários do Departamento de Ambiente, apoiados por 25 viaturas, para proceder às operações de limpeza.

O horário de recolha de resíduos no dia 24 de Dezembro será realizado normalmente com exepção da habitual recolha das 20 às 3 horas que será antecipada para o período das 13 às 20 horas. Nos dias 25 e 26 de Dezembro não haverá recolha de resíduos.

Em termos de trânsito, o Funchal terá diversos parques de estacionamento em horário alargado, com capacidade para 4.300 viaturas.

Alterações temporárias à circulação automóvel

Entre as 15 horas do dia 23 e as 7 horas do dia 24 interrupção à circulação rodoviária nos arruamentos contíguos ao Mercado dos Lavradores e Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Entre as 17 horas do dia 23 e as 7 horas do dia 24 interrupção e proibição de estacionamento nos arruamentos centrais, na área compreendida entre a Ponte do Carmo e a Praça da Autonomia, e ladeada pela Avenida Arriaga e Rua Bela de São Tiago. Também entre as 21 horas do dia 23 e as 7 horas dos dia 24 interrupção e proibição de estacionamento na faixa sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia e Rua 31 de Janeiro a sul da Ponte do Bom Jesus, com exepção à circulação de transportes públicos, moradores e acesso ao Hotel Porto Santa Maria.

Doação de 9.600 euros a duas instituições

O presidente da CMF, Jorge Carvalho, deu conta da doação financeira a duas instituições que ocorreu no âmbito o leilão dos espaços.

Cada instituição - Associação Ajuda a Alimentar Cães e a Acreditar - receberam 4.800 euros.