Há previsão de aguaceiros e vento nos dias de Natal na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera divulgou, ao início da noite deste domingo, uma previsão especial do tempo para o Natal de 2025 no arquipélago da Madeira, a qual aponta para a ocorrência de vento forte e aguaceiros entre os dias 23 e 26 de Dezembro.

De acordo com aquela entidade, entre os dias 22 e 26 de Dezembro, o estado do tempo no arquipélago da Madeira vai ser influenciado pela interacção de um anticiclone localizado na região dos Açores, que se estenderá a partir de dia 23 para nordeste, e por uma região depressionária sobre a Península Ibérica, transportando na sua circulação uma massa de ar frio.

Em relação ao arquipélago da Madeira, após um dia 22 de Dezembro (segunda-feira) com baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, a partir da tarde de dia 23 (terça-feira) prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será de norte/noroeste, soprando por vezes forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde de dia 23.

A temperatura não deverá sofrer alterações significativas, apresentando valores de temperatura máxima entre 19 e 21°C, variando entre 7 e 9°C nas terras altas. A temperatura mínima deverá variar entre 14 e 16°C, sendo entre 3 e 5°C nas terras altas.

Na costa norte, as ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros a partir do dia 23. Na costa sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros.

O IPMA conta divulgar uma nova previsão actualizada do estado do tempo amanhã, até às 19h00.