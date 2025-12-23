 DNOTICIAS.PT
Passageira de navio de cruzeiros transportada ao hospital

A corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses garantiu esta terça-feira, 23 de Dezembro, o socorro e o transporte até ao hospital de uma passageira do navio de cruzeiros Mein Schiff Relax, que está atracado no Porto do Funchal. 

Segundo apurou o DIÁRIO, a mulher na casa dos 80 anos necessitou de cuidados médicos devido a problemas cardíacos. 

O transporte foi efectuado entre o Porto do Funchal e o Hospital Particular da Madeira, em São Martinho. 

