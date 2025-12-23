Funchal começa a encher para a Noite do Mercado

O centro do Funchal começa, com o anoitecer, a dar claros sinais de efervescência para mais uma edição da Noite do Mercado. Se ao longo do dia o movimento foi uma constante, com o aproximar da grande noite são já visíveis milhares de pessoas a circular na baixa da cidade, antecipando uma noite que se prevê longa e muito concorrida.

Nas imediações do Mercado dos Lavradores, da Placa Central e ao longo da frente-mar, o movimento tem vindo a intensificar-se, com gente de vários pontos da Região e os primeiros turistas a juntarem-se ao ambiente festivo. Muitos começam desde já a fazer as compras de última hora para a ceia de Natal, enquanto outros optam por chegar cedo para evitar as maiores enchentes.

Oficialmente, a Noite do Mercado arranca pelas 19 horas, com a abertura do evento a ser assinalada pela presença do executivo camarário do Funchal, liderado por Jorge Carvalho, marcando o início formal de uma das maiores manifestações populares do Natal madeirense.

A presença de adereços natalícios, entre camisolas, gorros e outros elementos alusivos à quadra, contribui para o ambiente que se vai instalando na cidade, onde o brilho das iluminações de Natal começa também a ganhar protagonismo.

A Rua Dr. Fernão de Ornelas e os acessos ao Mercado dos Lavradores preparam-se para receber um elevado fluxo de pessoas ao longo das próximas horas, numa noite que deverá estender-se até de madrugada, com os tradicionais ‘comes e bebes’, música e animação a espalharem-se por praticamente toda a baixa funchalense.

À medida que a noite avança, o Funchal volta assim a vestir-se de festa para aquela que é considerada a maior manifestação popular alusiva ao Natal madeirense.