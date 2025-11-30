Identificados 2 dos 6 jovens que morreram carbonizados em despiste de carro em Lisboa

A PSP indicou hoje que apenas estão identificados até ao início da tarde dois dos seis jovens que morreram carbonizados num despiste rodoviário em Lisboa, tratando-se do condutor e do passageiro da frente, com 19 e 20 anos.

Em declarações aos jornalistas no local do acidente, na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, Dinarte Diniz, do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, afirmou que seguiam no veículo três mulheres e três homens, estando apenas identificados até ao momento dois homens - o condutor da viatura e o passageiro da frente.

Segundo a PSP, os seis jovens morreram carbonizadas após o despiste de um veículo ligeiro que se incendiou após o embate hoje de madrugada, na Avenida das Forças Armadas.

Dinarte Diniz sublinhou que as causas do acidente estão a ser investigadas pela Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da PSP, juntamente com o Ministério Público, estando ainda por apurar se o condutor tinha carta de condução, tendo em conta que tinha como documento de identificação o cartão do cidadão.

O comissário da PSP realçou também que o carro estava sobrelotado: "havia seis passageiros, duas [pessoas] à frente e quatro no banco de trás", pelo que se pode concluir que pelo menos um jovem não tinha cinto de segurança.

Segundo Dinarte Diniz, foi um agente da PSP de serviço à embaixada dos Estados Unidos em Lisboa que presenciou o acidente e alertou as autoridades.

"Foi tudo muito rápido. O agente presenciou o acidente, mas quando chegou ao local a viatura já estava a arder e de imediato acionou os meios de emergência. Passado alguns minutos estavam os meios de emergência no local", disse, dando conta de que o carro embateu no passeio e foi projetado para o parque de estacionamento.

No local do acidente, na zona de Sete Rios, estiveram a PSP, o INEM, médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) e bombeiros.

O comissário disse ainda que existem algumas informações de que os jovens poderão ser todos amigos e indicou que alguns familiares estão no INML.