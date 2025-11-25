Dois navios de cruzeiro e um veleiro no Porto do Funchal

O Porto do Funchal está a receber esta terça-feira dois navios de cruzeiro e um veleiro, que estão a movimentar cerca de 6.400 passageiros.

Depois do Mein Schiff Relax ter chegado ao Funchal no final da noite de segunda-feira, com 3.924 passageiros e 1.417 tripulantes a bordo, esta manhã, pelas 8:00 horas, entrou na baía o Costa Fascinosa, transportando 3.502 pessoas (2.484 passageiros e 1.018 tripulantes), revela a APRAM.

Segundo nota à imprensa, numa escala de nove horas agenciada pela Blatas, o navio da Costa Cruises prossegue viagem às 17 horas em direcção ao porto canário de Santa Cruz de Tenerife. Com o italiano Fabio Bramato como capitão, o Fascinosa está a realizar uma viagem de 16 dias, que começou a 19 de Novembro em Barcelona (Espanha) e termina a 5 de Dezembro, na ilha francesa de Guadalupe.

Antes de chegar à Madeira, visitou Savona (Itália), Marselha (França) e Málaga (Espanha). Depois de Santa Cruz de Tenerife, atravessa o Atlântico para as Antilhas Holandesas e Martinica, antes de terminar em Guadalupe.

Já o Mein Schiff Relax, que passou a noite na pontinha, está a realizar um cruzeiro pelo itinerário Cruise Atlantic Island, que começou a 21 de Novembro em Santa Cruz de Tenerife, e termina esta sexta-feira, no mesmo porto canário. É uma escala da responsabilidade da JFM Shipping, e traz o norte-americano Todd Allen Burgmann a liderar o navio.

Também no porto, depois de ter passado a noite de segunda para terça-feira no Cais 6, continua o veleiro Wind Star, que trouxe 118 passageiros e 108 tripulantes à Madeira. Uma escala da Blatas, que termina na tarde desta terça-feira, com a saída do navio para Lanzarote. O capitão é alemão, David Adrian.

Na quarta-feira, o Porto do Funchal volta a receber bastante movimento de navios, com a chegada do Mein Schiff 7, Marella Explorer 2 e Spirit of Adventure. Em conjunto, trazem a bordo 7.757 pessoas.