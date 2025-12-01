Carro despista-se e embate contra capela em São Martinho
Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram condutora sem necessidade de desencarceramento
Um acidente de viação ocorreu esta tarde em São Martinho, no Caminho de São Martinho, quando um carro conduzido por uma mulher despistou-se e acabou por embater contra a capela localizada junto à rotunda.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados com quatro meios, incluindo um veículo de desencarceramento e uma ambulância de socorro. À chegada, a vítima já se encontrava fora da viatura, pelo que não foi necessário recorrer ao equipamento de desencarceramento.
