Carro despista-se e embate contra capela em São Martinho

Um acidente de viação ocorreu esta tarde em São Martinho, no Caminho de São Martinho, quando um carro conduzido por uma mulher despistou-se e acabou por embater contra a capela localizada junto à rotunda.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados com quatro meios, incluindo um veículo de desencarceramento e uma ambulância de socorro. À chegada, a vítima já se encontrava fora da viatura, pelo que não foi necessário recorrer ao equipamento de desencarceramento.