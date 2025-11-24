Cinco escalas de navios esta segunda-feira no Funchal

O porto do Funchal recebe, esta segunda-feira, 24 de Novembro, cinco escalas de navios, que vão movimentar um total de cerca de 15 mil pessoas ao longo do dia.

Pelas 6 horas chegou o 'AIDAcosma' com 5.792 passageiros e 1.463 tripulantes, capitaneados por Tommy Moeller. O navio está na reta final de uma viagem de uma semana pela rota da Cruise Atlantic Islands (Canárias e Madeira), e é, nesta escala de 17 horas na Madeira, agenciado pela Blatas. Do Funchal, segue às 22h30, para Santa Cruz de Tenerife.

Cerca de uma hora mais tarde atracou o 'Azura', vindo de Santa Cruz de Tenerife, que tem partida agendada para as 22 horas rumo a Furteventura. A bordo transporta 4.180 pessoas, 3.027 das quais são passageiros, numa escala agenciada pela Blatas. Está a realizar uma viagem de 14 dias pelas ilhas Canárias e Madeira. Depois de Furteventura, segue para Santa Cruz de la Palma, terminando a viagem sexta-feira, em Santa Cruz de Tenerife.

Já pelas 10 horas chegou o veleiro 'Wind Star', com 118 passageiros e 108 tripulantes, para uma escala de 31 horas, da responsabilidade da Blatas. O navio, que está a realizar um cruzeiro de 10 dias por Canárias e Madeira, chegou de Santa Cruz de La Palma e vai pernoitar no Cais 6. Segue viagem terça-feira, pelas 17 horas, para Lanzarote.

O navio 'Mein Schiff Relax' está também a realizar um cruzeiro CAI, que começou a 21 de Novembro em Santa Cruz de Tenerife e termina esta sexta-feira, no mesmo porto. Tem chegada prevista para as 23h50 e vai pernoitar na pontinha, seguindo terça-feira, pelas 18 horas, para Santa Cruz de La Palma. É uma escala da JFM Shipping, e tem o norte-americano Todd Allen Burgmann como capitão do navio, que está a navegar com 5.341 pessoas a bordo: 3.924 passageiros e 1.417 tripulantes.

Por fim, o 'Alexander Von Humboldt II', que chegou ao Funchal na passada sexta-feira, despede-se na noite desta segunda-feira, pelas 21 horas, viajando em direcção a Santa Cruz de Tenerife. Este navio-escola alemão navega com 70 pessoas a bordo, e tem Benjamin Jahn como capitão.