Porto Santo fica dois dias sem ligação marítima devido ao mau tempo

A Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens previstas para sábado, 13 de Dezembro, devido às condições meteorológicas adversas. As ligações afectadas são a travessia Funchal–Porto Santo, marcada para as 8 horas, e o percurso Porto Santo–Funchal, agendado para as 18 horas.

Segundo a empresa, a decisão deve-se às “más condições meteorológicas previstas”, que poderiam comprometer a segurança dos passageiros e do navio.

Com estes cancelamentos, o Porto Santo ficará dois dias sem ligação marítima devido ao mau tempo previsto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o Porto Santo sob aviso amarelo, laranja e vermelho para a agitação marítima entre sexta e sábado, alertando para ondas que podem ser de noroeste com 7 a 7,5 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima. O restante arquipélago está também sob alerta para o mau tempo, incluindo forte agitação marítima, vento e chuva.