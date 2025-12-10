Jovem dado como desaparecido pela família afinal estava a dormir no carro

O jovem de 27 anos, dado como desaparecido pela família há mais de 24 horas, já foi localizado. André Faria encontrava-se, na realidade, a dormir dentro do carro, depois de, alegadamente, ter passado a noite de terça-feira a pescar.

Família procura por jovem desaparecido desde ontem na Madeira André Faria, de 27 anos, encontra-se desaparecido há mais de 24 horas, na Madeira, e os seus familiares apelam à ajuda da população para localizá-lo.

É de salientar que o alegado desaparecimento do jovem tinha causado grande preocupação entre familiares e amigos, sobretudo porque o último contacto com o jovem ocorreu ontem, pelas 9h30, e o seu telemóvel permaneceu desligado desde então. A família chegou mesmo a apelar à população para obter qualquer informação sobre o seu paradeiro.