Jovem dado como desaparecido pela família afinal estava a dormir no carro
O jovem de 27 anos, dado como desaparecido pela família há mais de 24 horas, já foi localizado. André Faria encontrava-se, na realidade, a dormir dentro do carro, depois de, alegadamente, ter passado a noite de terça-feira a pescar.
Família procura por jovem desaparecido desde ontem na Madeira
André Faria, de 27 anos, encontra-se desaparecido há mais de 24 horas, na Madeira, e os seus familiares apelam à ajuda da população para localizá-lo.
É de salientar que o alegado desaparecimento do jovem tinha causado grande preocupação entre familiares e amigos, sobretudo porque o último contacto com o jovem ocorreu ontem, pelas 9h30, e o seu telemóvel permaneceu desligado desde então. A família chegou mesmo a apelar à população para obter qualquer informação sobre o seu paradeiro.
