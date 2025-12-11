Aviso vermelho para agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu vários avisos para o arquipélago da Madeira nos próximos dias, destacando-se a agitação marítima muito forte e períodos de vento intenso. Para a Costa Norte, está em vigor um aviso vermelho entre a meia-noite e as 6h de 13 de Dezembro, devido a ondas de noroeste que poderão atingir 7 a 7,5 metros, com alturas máximas de 14 metros. Antes e depois deste período, entre as 15h de 12 de Dezembro e as 0h do dia 13, e novamente das 6h de 13 até às 0h de dia 14, vigora aviso laranja, com previsão de ondas entre 5 e 7 metros, podendo alcançar 12,5 metros. A costa norte está ainda sob avisos amarelos de precipitação forte até às 3h de 12 de Dezembro, de vento norte forte com rajadas até 90 km/h entre as 3h do dia 12 e as

6h do dia 14, e de agitação marítima moderada em dois períodos: das6h às 15h de dia 12 e entre as 0h e as 6h de dia 14, com ondas de 4 a 5 metros.

Na Costa Sul, o IPMA colocou aviso laranja para a parte oeste da ilha devido à agitação marítima entre as 18h de 12 de Dezembro e as 12h de dia 13, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 5 a 6 metros e máximas de 10 metros. Há igualmente avisos amarelos: de vento forte com rajadas até 90 km/h nos extremos leste e oeste entre as 03h00 do dia 12 e as 6h do dia 14, e de agitação marítima na zona oeste em dois períodos, das 12h00 às 18h00 de dia 12 e das 12h às 19h de dia 13, com ondas de 4 a 5 metros.

Para o Porto Santo também foi emitido aviso vermelho para o período entre a meia-noite e as 06h00 de 13 de Dezembro, com ondas de noroeste de 7 a 7,5 metros e alturas máximas possíveis de 14 metros. Dois avisos laranja abrangem os intervalos das 15h de dia 12 até à meia-noite do dia 13 e das 6h do dia 13 até à meia-noite do dia 14, prevendo-se ondas entre 5 e 7 metros, com máximas até 12,5 metros. Mantêm-se ainda avisos amarelos de vento norte forte com rajadas até 90 km/h entre as 03h00 de dia 12 e as 6h de dia 14, bem como de agitação marítima com ondas de 4 a 5 metros entre as 6h e as 15h de dia 12 e novamente entre a meia-noite e as 06h00 de dia 14.

Nas regiões montanhosas da Madeira, o destaque vai para o aviso laranja de vento entre as 12h de 12 de Dezembro e as 21h do dia 13, período durante o qual são esperadas rajadas de norte até 130 km/h. Existem ainda avisos amarelos de precipitação por vezes forte até às 3h de dia 12 e de vento forte com rajadas até 110 km/h entre as 3h e as 12h do mesmo dia, voltando este último aviso a vigorar entre as 21h de dia 13 e as 6h de dia 14.