Família procura por jovem desaparecido desde ontem na Madeira

André Faria, de 27 anos, encontra-se desaparecido há mais de 24 horas, na Madeira, e os seus familiares apelam à ajuda da população para localizá-lo.

O último contacto com André ocorreu pelas 9h30, e desde então não foi possível falar com ele. Apenas se sabe que o jovem deslocava-se num Mini Cooper vermelho, de matrícula 31-VZ-87, e que o seu telemóvel encontra-se desligado. "Não há sinal dele, os amigos não sabem dele", esclarece uma familiar que garante que a polícia e o hospital já foram contactados, mas que não há qualquer informação.

André foi visto pela última vez a utilizar "uma boina verde, com um casaco cinzento e calções de praia da marca DC".

A família e amigos solicitam que quem tiver informações sobre o seu paradeiro para contactar um dos números de telemóvel: 932 465 650 ou 968 474 492.