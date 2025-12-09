Binter assegura viagens para o Porto Santo no dia da greve geral

Com a greve geral à porta, mais concretamente no dia 11, quinta-feira, muitos serviços do estado e empresariais vão aderir á greve.

Os transportes podem ser um dos serviços que podem aderir à referida greve, no entanto tudo indica que a companhia aérea Binter vai assegurar as suas viagens normais entre a Madeira e o Porto Santo, conseguiu apurar o DIÁRIO junto de fontes próximas da empresa.

Assim sendo, na quinta-feira o ATR 72 da Binter faz as viagens da Madeira para o Porto Santo, saindo do aeroporto CR7 às 07h30, chegado ao Porto Santo às 07h55 e levantando voo de regresso para Madeira às 08h30, chegando às 08h55.

No início da noite levanta voo da Madeira, às 19h, aterrando na ilha dourada às 19h25, e saindo para o aeroporto em Santa Cruz, pelas 20h e chegando às 20h25.