Choque entre dois carros faz um ferido ligeiro no Funchal

Um acidente de viação entre duas viaturas, ocorreu na manhã desta quinta-feira, na zona da Pena, freguesia de Santa Luzia, no Funchal, abaixo do Colégio de Santa Teresinha, causando um ferido ligeiro.

A colisão ocorreu no entroncamento entre a rua Pedro José de Ornelas e a Rua de São José, pouco antes das 8 horas da manhã, resultando ferimentos numa mulher com idade na casa dos 50 anos. A vítima foi encaminhada para o hospital do Funchal numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A PSP tomou conta da ocorrência e orientou o trânsito naquela zona onde habitualmente há algumas demoras em hora de ponta.