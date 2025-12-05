Despiste na Rua 5 de Outubro provoca um ferido ligeiro

O despiste de um carro, esta manhã, por volta das 9h40, na Rua 5 de Outubro, provocou ferimentos, aparentemente ligeiros, num homem.

O carro onde seguia a vítima despistou-se, embatendo contra um outro veículo que se encontrava estacionado. O condutor ficou encarcerado e teve de ser assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. No teatro de operações estiveram cinco meios, que serviram de apoio a 12 operacionais.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.