Pelo menos 19 mortos e 16 feridos após derrocada de dois edifícios em Marrocos

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas, algumas em estado grave, após o desabamento de dois edifícios residenciais adjacentes na cidade de Fez, no centro do Marrocos, divulgaram hoje as autoridades locais.

Trata-se de um balanço preliminar, disseram as mesmas fontes, indicando que um total de oito famílias vivia nos dois edifícios.

"Após receberem a notificação do incidente, as autoridades locais e de segurança, assim como a Proteção Civil, dirigiram-se imediatamente para o local para iniciar as operações de busca e salvamento", referiram as autoridades.

O desastre ocorreu na noite de terça-feira, no bairro de Mostaqbal, na cidade de Fez, quando dois edifícios de quatro andares ruíram.

No local do desastre, foram tomadas medidas para isolar o perímetro dos edifícios que ruíram e retirar os moradores das casas vizinhas.

Os feridos foram levados para o centro hospitalar universitário de Fez para receberem os cuidados médicos necessários, disseram as fontes, acrescentando que as operações de busca continuam para encontrar possíveis vítimas nos escombros.