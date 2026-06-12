Papa Leão XIV regressa a Roma num avião Falcon emprestado pelo rei de Espanha

O Papa regressará a Roma num avião emprestado pelo rei de Espanha, após uma avaria no sistema técnico ter deixado imobilizado o avião em que o Papa deveria viajar das Canárias para a capital italiana.

O Papa Leão XIV regressará a Roma a bordo do avião Falcon emprestado pelo rei de Espanha, devido à avaria sofrida pelo avião da companhia Iberia que o iria transportar para Itália a partir do aeroporto de Tenerife Norte, anunciaram a Casa Real espanhola e o Governo.

Segundo indica a Iberia num comunicado, "o avião em que Leão XIV e a delegação vaticana iriam viajar para Roma sofreu um problema técnico que não pode ser reparado imediatamente".

O avião deveria descolar às 15:20, hora local (14:20 em Lisboa), mas já acumulava uma hora de atraso devido aos últimos compromissos.

Pouco antes das 16:30 locais, o Papa desceu do avião, acompanhado pelo rei Felipe VI, que tinha regressado ao terminal depois de se terem despedido na pista, minutos antes. Juntos, desceram da aeronave e regressaram a conversar com um ar descontraído.

Após o embarque, o comandante do Airbus 320 disse aos passageiros que havia uma avaria técnica a resolver e que, segundo os organizadores da viagem, demoraria cerca de meia hora.

Minutos depois, precisou que a aeronave iria ser rebocada para a colocar contra o vento, ou seja, virá-la, com o objetivo de "tentar um novo arranque do motor, uma vez que a avaria pode ter sido causada pelo vento de cauda".