 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Choque entre viaturas envolve ambulância

None

Um acidente envolvendo uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e um carro ligeiro ocorreu esta tarde na ponte que liga a Rua 5 de Outubro ao largo da Cruz Vermelha, no Funchal.

O embate provocou apenas danos materiais, não havendo feridos a registar entre os ocupantes de ambas as viaturas. A ambulância seguia em missão de emergência, transportando um doente com crise asmática para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Após o acidente, e por precaução, o paciente foi transferido para outra ambulância dos BVM, seguindo depois para a unidade hospitalar.

As autoridades sinalizaram a via e trataram de normalizar o trânsito no local.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo