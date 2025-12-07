Choque entre viaturas envolve ambulância
Um acidente envolvendo uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e um carro ligeiro ocorreu esta tarde na ponte que liga a Rua 5 de Outubro ao largo da Cruz Vermelha, no Funchal.
O embate provocou apenas danos materiais, não havendo feridos a registar entre os ocupantes de ambas as viaturas. A ambulância seguia em missão de emergência, transportando um doente com crise asmática para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Após o acidente, e por precaução, o paciente foi transferido para outra ambulância dos BVM, seguindo depois para a unidade hospitalar.
As autoridades sinalizaram a via e trataram de normalizar o trânsito no local.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo