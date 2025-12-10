 DNOTICIAS.PT
Motociclista ferido em colisão com carro no Funchal

Um motociclista ficou ferido, esta manhã, na sequência da colisão de uma mota com um carro, na Estrada Monumental, no Funchal.

O homem, de 39 anos, apresentava suspeita de fratura no braço e na perna esquerda, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e encaminhado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

