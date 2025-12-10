Capitania cancela aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a informação de cancelamento do aviso de agitação marítima forte.

Ainda assim, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabildiade.

"Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas,praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosa", remata.