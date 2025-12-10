Capitania actualiza e prolonga aviso de agitação marítima até amanhã

Após receber a actualização do estado do tempo para o Arquipélago da Madeira, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 06h00 horas de amanhã, 11 de Dezembro, o aviso de agitação marítima forte, que antes vigorava até às 18h00 de hoje.

Contudo, não só os limites de vento como da ondulação e, ainda, da visibilidade foram reduzidos para as próximas 24 horas. O vento soprará de Nor/Nordeste moderado a fresco (20-39km/h), enfraquecendo para bonançoso a moderado (12-29km/h) a partir do final da tarde, tornando-se fraco a bonançoso (7-19km/h) a partir do final do dia. A visibilidade passará a ser boa a moderada. E a ondulação na costa Norte será de Noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros, e na costa Sul será de Sul/Sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste da Ilha da Madeira.

Assim, a Capitania mantém a recomendação "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras". As principais são:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;