Ribeira Brava iniciou celebrações dos 500 anos do Padre Manuel Álvares

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares iniciou hoje as celebrações dos 500 anos do nascimento do Padre Manuel Álvares com uma Feira Medieval realizada em vários pontos da vila da Ribeira Brava.

Este evento envolveu mais de 1400 pessoas da comunidade escolar para celebrar a vida e o legado desta figura notável, cuja memória continua a inspirar o trabalho desta instituição e de muitos académicos.

O programa incluiu uma recriação histórica do ano de 1526 (Século XVI) que se traduziu num momento de grande relevância cultural e educativa para enaltecer a personalidade que dá nome à escola, como também proporcionar uma celebração abrangente com atividades pedagógicas e culturais que promovessem o conhecimento da época e da vida do padre Manuel Álvares.

Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, felicitou a comunidade educativa e destacou o papel da escola no arranque destas celebrações que envolveu a comunidade local através de uma atividade descentralizada que saiu da escola e trouxe à vila um ambiente medieval contagiante.

O autarca confirmou a participação da Câmara Municipal nestas celebrações que decorrerão durante um ano, tendo destacado a realização de um Congresso Internacional sobre o Padre Manuel Ávares, em junho de 2026, numa parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que será o momento alto académico das comemorações.

Nélio Teles, professor e um dos responsáveis pela iniciativa, explicou que a ideia foi “dar a conhecer a toda a comunidade escolar e local o padre Manuel Álvares, uma pessoa que nasceu aqui na Ribeira Brava e mudou o mundo através da gramática que escreveu e que muito influenciou a língua portuguesa”.

Segundo o docente, “nunca é demais falar do padre Manuel Álvares, uma pessoa inovadora ligada às ciências, à cultura, ao ensino e à educação”, tendo acrescentado que “quando os antepassados dão mais significado àquilo que somos hoje, vale sempre a pena recordá-los”.