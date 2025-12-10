Ribeira Brava entregou oito bandeiras Eco-Escolas

O Município da Ribeira Brava entregou, recentemente, as Bandeiras Eco-Escolas a oito esmaecimentos de ensino pelas boas práticas ambientais realizadas no ano letivo passado (2024/2025).

"Estas bandeiras simbolizam responsabilidade e preocupação com a natureza, o meio ambiente e o estado do planeta", destaca o exceutivo em nota de imprensa.

“É de pequenino que se aprende e se adquire hábitos de vida saudáveis e a escola, através do Eco-Escolas, sensibiliza para a proteção do meio ambiente e educa para a adoção de comportamentos responsáveis”, reforça oo presidente da Câmara Municipal.

Segundo Jorge Santos, esta preocupação é transversal à sociedade e deve ser partilhada por todos. “Cada um de nós deve ter uma atitude responsável porque não há planeta B e sabemos bem que os recursos disponíveis estão a esgotar-se. As consequências dos nossos actos já estão a acontecer e o maior exemplo são as alterações climáticas”, acrescentou.

O autarca agradeceu ainda “trabalho incansável” dos directores escolares, mas destacou os coordenadores do programa que “muito fazem com o pouco tempo que têm”, tendo reconhecido “o empenho e o trabalho ambiental desenvolvido no meio de tantos afazeres”.

O programa Eco-Escolas é um compromisso assumido pela autarquia que se mostra disponível para apoiar projectos e actividades. “A Câmara vai assumir o custo das inscrições das escolas no próximo programa Eco-Escolas e vai apoiar a participação dos coordenadores no congresso nacional que se realiza em Guimarães no início de 2026”, adiantou a prpósito Jorge Santos.

O Eco-Escolas foi implementado no Município da Ribeira Brava em 2006. Desde então tem vindo a crescer em termos de participantes e de atividades desenvolvidas. Até ao momento já foram entregues 118 bandeiras Eco-Escolas, o que demonstra o grau de compromisso e de responsabilidade para com a causa ambiental.