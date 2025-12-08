 DNOTICIAS.PT
Incêndio na Ribeira Brava accionou bombeiros esta manhã

Foto Arquivo/Câmara Municipal da Ribeira Brava

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados na manhã desta segunda-feira, 8 de Dezembro, para um incêndio na zona de São João, na Ribeira Brava, que deflagrou perto de habitações. 

Para o local foi mobilizado um veículo e três elementos que rapidamente controlaram as chamas. 

Não houve feridos a registar, nem danos de maior. 

