Incêndio na Ribeira Brava accionou bombeiros esta manhã
Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados na manhã desta segunda-feira, 8 de Dezembro, para um incêndio na zona de São João, na Ribeira Brava, que deflagrou perto de habitações.
Para o local foi mobilizado um veículo e três elementos que rapidamente controlaram as chamas.
Não houve feridos a registar, nem danos de maior.
