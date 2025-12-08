Incêndio na Ribeira Brava accionou bombeiros esta manhã

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados na manhã desta segunda-feira, 8 de Dezembro, para um incêndio na zona de São João, na Ribeira Brava, que deflagrou perto de habitações.

Para o local foi mobilizado um veículo e três elementos que rapidamente controlaram as chamas.

Não houve feridos a registar, nem danos de maior.