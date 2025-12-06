Jogo do CD Ribeira Brava cancelado
O jogo do Clube Desportivo Ribeira Brava contra a AR São Martinho, equipa do concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto, que iria acontecer amanhã, às 15 horas, foi cancelado por motivos alheios ao clube madeirense. Segundo o adversário do distrito do Porto, o seu voo para vir à madeira foi cancelado.
"Informamos que o jogo agendado para amanhã foi cancelado por motivos alheios ao CD Ribeira Brava", informa numa nota. "Assim que tivermos novas informações, comunicaremos de imediato a todos os adeptos, sócios e simpatizantes. Agradecemos a compreensão e o apoio de sempre", comunica uma nota publicada no Facebook do clube ribeira-bravense.
Há poucos minutos, a AR São Martinho informou que o jogo agendado para amanhã não se realiza porque "o voo da EasyJet (EJU7755) foi cancelado". No portal do Aeroporto da Madeira confirma-se que o voo que deveria chegar esta noite, pelas 20h10, foi cancelado.
"Estamos neste momento em contato com a Federação Portuguesa de Futebol e CD Ribeira Brava para chegar a um acordo de nova data. Assim que tivermos novas informações, comunicaremos de imediato a todos os sócios, adeptos e simpatizantes. Agradecemos a compreensão e o apoio de sempre", terminam o seu comunicado.
As duas equipas iriam disputar o jogo da 11.ª jornada do Campeonato de Portugal e uma vitória do Ribeira Brava colocaria o clube com 14 pontos, enquanto o São Martinho tem 13 pontos à 10.ª jornada, ocupando o 8.º lugar, enquanto o clube madeirense está na 12.ª posição do Grupo A.