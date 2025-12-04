Ribeira Brava com orçamento de 15,5 milhões em 2026

O executivo municipal da Ribeira Brava aprovou esta terça-feira, por maioria, o Orçamento para 2026, no valor total de 15,5 milhões de euros, inferior ao de 2025 devido à conclusão de investimentos com financiamento externo, nomeadamente PRR e Proderam, e ao saldo de gerência transitado de 2024.

Segundo consta na nota, o orçamento prevê 6,9 milhões de euros em investimento, distribuídos por 68 projectos, incluindo 10 novos, em áreas consideradas estruturantes para o território, como a Rua dos Dragoeiros e o Caminho Pedra/Vigia, que se encontram numa fase inicial.

Entre as prioridades, destacam-se apoios às famílias, habitação, educação, emprego, protecção civil, associativismo e protocolos com as juntas de freguesia e os bombeiros, cuja verba sobe para 450 mil euros. O Plano de Actividades Municipais regista um aumento de 7% face a 2025, totalizando 2,96 milhões de euros.

A despesa com o pessoal apresenta uma ligeira redução de 1%, fixando-se em 3,4 milhões de euros. O orçamento inclui, ainda, investimentos em agricultura, ambiente, mobilidade e desporto, visando dotar o concelho de mais meios e infraestruturas para melhorar a qualidade de vida da população.

O presidente da Câmara, Jorge Santos, considerou, segundo o comunicado, o documento um “orçamento responsável e coerente com o contexto financeiro actual, que honra o compromisso de trabalhar pela nossa terra e pela nossa gente e continuar o caminho de crescimento e desenvolvimento da Ribeira Brava”.